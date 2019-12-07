После матча 15-го тура чемпионата Италии между «Итером» и «Ромой» (0:0) форвард Ромелу Лукаку, а также защитник римской команды Крис Смоллинг пообщались друг с другом. Затем они обнялись.

Напомним, что матч был омрачен расистским скандалом.

Газета Corriere dello Sport перед игрой вышла с изображением Лукаку и Смоллинга и заголовком «Черная пятница». Это вызвало волну критики со стороны футбольного сообщества.

Объединение FARE («Футбол против расизма в Европе») назвало обложку расистской, а «Милан» и «Рома» объявили бойкот изданию.