Лукаку и Ибрагимович повздорили во время миланского дерби

Во время матча 1/4 финала Кубка Италии между «Интером» и «Миланом» произошел конфликт между форвардами команд Ромелу Лукаку и Златаном Ибрагимовичем. Инцидент произошел в конце первого тайма.

После свистка на перерыв Лукаку пытался добраться до Ибрагимовича, но его сдержали партнеры. При этом форвард «Интера» был явно заведен действиями или словами оппонента.

«Милан» благодаря голу шведского нападающего повел к перерыву 1:0.