Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Лукаку и Ибрагимович повздорили во время миланского дерби

26 января 2021, 23:47
Ромелу Лукаку и Златан Ибрагимович. Фото Reuters
Ромелу Лукаку и Златан Ибрагимович. Фото Reuters
Теги:

Во время матча 1/4 финала Кубка Италии между «Интером» и «Миланом» произошел конфликт между форвардами команд Ромелу Лукаку и Златаном Ибрагимовичем. Инцидент произошел в конце первого тайма.

После свистка на перерыв Лукаку пытался добраться до Ибрагимовича, но его сдержали партнеры. При этом форвард «Интера» был явно заведен действиями или словами оппонента.

«Милан» благодаря голу шведского нападающего повел к перерыву 1:0.

Интер — Милан

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир