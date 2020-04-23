Лукаку хочет закончить карьеру в 36 лет в «Андерлехте»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, что мечтает завершить выступления в родном «Андерлехте» в 36 лет. Бельгийский форвард начал в брюссельской команде профессиональные выступления в 2009 году, а в 2011-м перешел в «Челси».

— Я играю на профессиональном уровне с 16 лет и хочу играть до 36, — цитирует Squawka Лукаку. — Мечтаю закончить с футболом в «Андерлехте», вернуться туда, где все началось, закончить там 20-летнюю карьеру.

После футбола хочу путешествовать и немного отдохнуть от всего этого. Я точно не стану телекомментатором, но сейчас я учусь. Кто знает, может, стану тренером.