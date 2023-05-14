Лукаку хочет продолжить играть за «Интер»

Форвард Ромелу Лукаку хочет продолжить карьеру в «Интере», однако в клубе не уверены по поводу его будущего, сообщает Николо Скира.

По данным источника, стороны пока не договорились об условиях возможного сотрудничества. Есть вероятность, что бельгиец вернется в «Челси», которому принадлежат его права.

В текущем сезоне 29-летний Лукаку провел 30 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.