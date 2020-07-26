Лукаку хочет, чтобы «Интер» выиграл Лигу Европы

Форвард «Интера» Ромелу Лукаку после победы над «Дженоа» (3:0) в матче 36-го тура чемпионата Италии заявил, что миланцы намерены выиграть Лигу Европы. В 1/8 финала они встретятся с «Хетафе».

— Лично я счастлив, но также скажу, что как команда мы способны на большее, — цитирует бельгийца Football Italia. — У нас хороший состав. Нам непросто идти вторыми, потому что мы хотим быть выше. Хочу помочь «Интеру» добиться этого.

Мы потеряли много очков по ходу сезона, но хотим прогрессировать. Теперь хотим успешно выступить в последних турах и в Лиге Европы. Будет непросто, но надеемся выиграть трофей.