Лукаку готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Наполи»
Форвард «Челси» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, 31-летний бельгиец готов пойти на снижение зарплаты с 11 миллионов евро до 6 миллионов. Форвард хочет вновь работать под руководством Антонио Конте. На данный момент переход Лукаку зависит от возможного трансфера Виктора Осимхена в «ПСЖ».
Лукаку вернулся в «Челси» в 2021 году. В минувшем сезоне форвард на правах аренды выступал за «Рому». Он провел за римлян 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 4 результативные передачи.
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3
|Ювентус
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|0
|0-0
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4
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Болонья
|0
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|0-0
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6
|Рома
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|0-0
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7
|Лацио
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Фиорентина
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Торино
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|0
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|0-0
|0
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10
|Наполи
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|0
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|0-0
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11
|Дженоа
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Монца
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Венеция
|0
|0
|0
|0
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|0
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38 тур
|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
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Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
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Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
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Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
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Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
|- : -
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