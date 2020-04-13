ESPN составил список самых недооцененных звезд мирового футбола. В него вошли Томас Мюллер («Бавария»), Ромелу Лукаку («Интер»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Гранит Джака («Арсенал»), Томас Партей («Атлетико»), Джо Гомес («Ливерпуль»).

Мюллер — В матче с «Челси» действовал великолепно, связывая атаки и находя пространство там, где никто другой не смог бы.

Лукаку — Ему 26 лет, он забил 172 гола в своей клубной карьере. Феноменальная отдача.

Жезус — Ему 23 года, он часто забивает со скамейки запасных. В будущем он может принять корону от Агуэро.

Джака — Его футбольное мышление и его радиоуправляемая левая нога оказали стабилизирующее воздействие на команду.

Партей — Прекрасно олицетворяет собой качества, которые сделали «Атлетико» Диего Симеоне великим — неутомимый, преданный делу, высокоэффективный.

Гомес — Трудно поверить, что ему всего 22 года. Замечательный спортсмен, обладающий потрясающими лидерскими качествами.