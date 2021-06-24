Лукаку допустил, что может завершить карьеру в МЛС

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку заявил, что может завершить карьеру в МЛС.

«Я бы поиграл в одной из команд, которые базируются в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Хотя, я помню и про Майами», — написал у себя в Twitter Лукаку, отвечая на вопрос подписчика о том, в какой команде футболист хотел бы завершить карьеру.

On of the nyc teams or la teams.. miami i didnt forget about you ? https://t.co/nkA419asJh — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) June 23, 2021

В сезоне-2020/21 Лукаку провел 44 матча за «Интер», на его счету 30 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего бельгийца в 100 миллионов евро.