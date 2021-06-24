Лукаку допустил, что может завершить карьеру в МЛС
12:31
Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку заявил, что может завершить карьеру в МЛС.
«Я бы поиграл в одной из команд, которые базируются в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Хотя, я помню и про Майами», — написал у себя в Twitter Лукаку, отвечая на вопрос подписчика о том, в какой команде футболист хотел бы завершить карьеру.
On of the nyc teams or la teams.. miami i didnt forget about you ? https://t.co/nkA419asJh— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) June 23, 2021
В сезоне-2020/21 Лукаку провел 44 матча за «Интер», на его счету 30 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего бельгийца в 100 миллионов евро.
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