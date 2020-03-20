Лука Тони: «Жезус больше всего подходит для игры с Криштиану Роналду»

Бывший нападающий «Ювентуса» Лука Тони поделился мнением о центральном форварде в туринском клубе.

— Игуаин остается одним из лучших в своем деле, хотя, по сравнению с его выступлением в «Наполи», он изменился, — приводит слова Тони Tuttosport. - Он забивает меньше, но он вносит больший вклад в команду.

Габриэл Жезус быстр, техничен, оказывает поддержку. О н больше всего подходит для игры с Криштиану Роналду, потому что португалец не является чисто центральным нападающим, но он тот, кто забивает больше всего и должен забить больше голов.

Жезус делает много передач, создает пространство для своих товарищей по команде, и ему всего 22 года.