Лука Тони раскритиковал Роналду из-за брошенной на поле футболки

Экс-форвард сборной Италии Лука Тони раскритиковал нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, который бросил на поле футболку после матча 30-го тура серии А с «Дженоа» (3:1).

«Роналду — важный игрок для «Ювентуса», но его отношение к клубу не впечатляет. Помню время, когда я сам играл. Я тоже был очень эгоистичным игроком, но, если я не мог забить, оставался на поле с игроками, чтобы порадоваться с командой. Великий чемпион должен быть примером», — цитирует Тони Tuttosport.

35-летний Роналду в 27 матчах чемпионата Италии забил 25 голов и сделал 3 результативные передачи.