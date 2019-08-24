Лука Тони предложил «Фиорентине» подписать Рибери

«Фиорентине» удалось подписать полузащитника Франка Рибери благодаря бывшему нападающему команды Луке Тони. Как сообщает RMC, спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде сразу после назначения позвонил Тони. Они общались на бытовые темы, пока Тони не предложил Праде заключить сделку с Рибери, который стал свободным агентом, уйдя из «Баварии».

По данным источника, до этого предложения со стороны Тони у «Фиорентины» не было идеи подписывать Рибери. Однако сделка состоялась, а Тони выступил в ней посредником, поговорив и с Рибери.