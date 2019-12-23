Луис Альберто: «Все говорили, что невозможно победить «Ювентус»

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто поделился эмоциями после победы над «Ювентусом» в матче за Суперкубок Италии (3:1).

— Много работали, чтобы поднять этот трофей, — цитирует хавбека официальный сайт журналиста Альфредо Педулло. — Все говорили, что это невозможно, но вместо этого мы выиграли. Никто не ожидал, что победим. Эта команда очень сильная. У меня была уверенность перед матчем, об этом разговаривал с друзьями.

Нужно продолжать наш путь, а фанаты должны оставаться с нами до самой смерти. Будет время, когда команда будет нуждаться в них.

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