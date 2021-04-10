Луис Альберто сможет помочь «Лацио» в матче против «Вероны»
Полузащитник «Лацио» Луис Альберто восстановился от травмы голеностопа, сообщает Football Italia.
По информации источника, 28-летний испанец сможет принять участие в матче 30-го тура чемпионата Италии против «Вероны», который состоится 11 апреля в 16.00 (мск).
В сезоне-2020/21 Луис Альберто провел 31 матч за «Лацио», на его счету 8 голов и 2 результативных передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/168933/luis-alberto-available-against-verona
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