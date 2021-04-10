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Луис Альберто сможет помочь «Лацио» в матче против «Вероны»

12:37
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Полузащитник «Лацио» Луис Альберто восстановился от травмы голеностопа, сообщает Football Italia.

По информации источника, 28-летний испанец сможет принять участие в матче 30-го тура чемпионата Италии против «Вероны», который состоится 11 апреля в 16.00 (мск).

В сезоне-2020/21 Луис Альберто провел 31 матч за «Лацио», на его счету 8 голов и 2 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/168933/luis-alberto-available-against-verona

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