Луис Альберто признан лучшим игроком серии А в феврале

Пресс-служба серии А объявила, что лучшим игроком февраля признан нападающий «Лацио» Луис Альберто. Сезон был прерван из-за пандемии коронавируса, поэтому подвести итоги вовремя не получилось. Награждение пройдет 4 июля перед матчем римской команды с «Миланом».

«Мы начинаем с того места, на котором остановились — с блестящей игры Луиса Альберто в феврале», — говорится в сообщении на странице в Twitter.