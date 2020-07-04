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Луис Альберто признан лучшим игроком серии А в феврале

05:29
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Пресс-служба серии А объявила, что лучшим игроком февраля признан нападающий «Лацио» Луис Альберто. Сезон был прерван из-за пандемии коронавируса, поэтому подвести итоги вовремя не получилось. Награждение пройдет 4 июля перед матчем римской команды с «Миланом».

«Мы начинаем с того места, на котором остановились — с блестящей игры Луиса Альберто в феврале», — говорится в сообщении на странице в Twitter.

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