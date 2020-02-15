Лучший бомбардир «Ювентуса» Роналду не попал в заявку команды на игру с «Брешиа»

Стала известна заявка «Ювентуса» на матч 24-го тура чемпионата Италии против «Брешиа», сообщает пресс-служба «бьянконери». Встреча пройдет 16 февраля на «Альянц Стэдиум» в Турине.

Лучший бомбардир «Ювентуса» в текущем сезоне Криштиану Роналду не был включен в заявку. У 35-летнего португальца 29 матчей за «бьянконери» и 24 гола.

Полностью список игроков, которые заявлены на матч с «Брешиа», выглядит следующим образом:

вратари — Щенсны, Пинсольо, Буффон;

защитники — Де Шильо, де Лигт, Кьеллини, Сандру, Данилу, Бонуччи, Ругани, Уэсли;

полузащитники — Пьянич, Рэмси, Матюиди, Бентакур, Рабьо;

нападающие — Дибала, Игуаин, Куадрадо, Оливьери.