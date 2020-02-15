Лучший бомбардир «Ювентуса» Роналду не попал в заявку команды на игру с «Брешиа»
Стала известна заявка «Ювентуса» на матч 24-го тура чемпионата Италии против «Брешиа», сообщает пресс-служба «бьянконери». Встреча пройдет 16 февраля на «Альянц Стэдиум» в Турине.
Лучший бомбардир «Ювентуса» в текущем сезоне Криштиану Роналду не был включен в заявку. У 35-летнего португальца 29 матчей за «бьянконери» и 24 гола.
Полностью список игроков, которые заявлены на матч с «Брешиа», выглядит следующим образом:
вратари — Щенсны, Пинсольо, Буффон;
защитники — Де Шильо, де Лигт, Кьеллини, Сандру, Данилу, Бонуччи, Ругани, Уэсли;
полузащитники — Пьянич, Рэмси, Матюиди, Бентакур, Рабьо;
нападающие — Дибала, Игуаин, Куадрадо, Оливьери.
I convocati bianconeri ??? per #JuveBrescia!#ForzaJuve pic.twitter.com/hhmvoeRX4j— JuventusFC (@juventusfc) February 15, 2020