«Лучшая команда. Лучшие фанаты». Миранчук поблагодарил «Аталанту» за сезон

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук в Instagram подвел итоги сезона чемпионата Италии.

«Лучшая команда. Лучшие фанаты. Это был классный сезон! История продолжается», — написал россиянин.

25 мая Миранчук должен прибыть в расположение сборной России для подготовки к чемпионату Европы.

25-летний хавбек сборной России сыграл 31 матч за клуб из Бергамо во всех турнирах и набрал 9 (7+2) очков по системе «гол+пас».

Алексей провел на поле 817 минут, играя в среднем по 26 минут за матч.

В Серии А Миранчук забил 4 гола и отдал 2 паса в 25 матчах. Также на его счету 2 гола в 3 играх Кубка Италии и 1 мяч в 3 матчах Лиги чемпионов.