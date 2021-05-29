Лучано Спаллетти возглавил «Наполи»
Лучано Спаллетти стал новым главным тренером «Наполи», сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.
«Я рад объявить, что Лучано Спаллетти будет новым тренером «Наполи» с 1 июля. Добро пожаловать, Лучано, вместе мы проделаем отличную работу», — приводит официальный сайт «Наполи» слова президента клуба Аурелио де Лаурентис.
?? | Benvenuto Mister Spalletti!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 29, 2021
? https://t.co/yoZtFoIcfc
? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/szhCw7GPIJ
Последним местом работы Спаллетти был «Интер», 62-летний специалист покинул команду в мае 2019 года.
Ранее «Наполи» возглавлял Дженнаро Гаттузо. 23 мая он покинул клуб, 25 мая тренер возглавил «Фиорентину».
Дополнительная информация:
https://www.sscnapoli.it/static/news/De-Laurentiis-Benvenuto-Luciano-Spalletti,-insieme-faremo-un-grande-lavoro-22905.aspx
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