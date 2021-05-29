Лучано Спаллетти возглавил «Наполи»

Лучано Спаллетти стал новым главным тренером «Наполи», сообщает официальный сайт неаполитанского клуба.

«Я рад объявить, что Лучано Спаллетти будет новым тренером «Наполи» с 1 июля. Добро пожаловать, Лучано, вместе мы проделаем отличную работу», — приводит официальный сайт «Наполи» слова президента клуба Аурелио де Лаурентис.

Последним местом работы Спаллетти был «Интер», 62-летний специалист покинул команду в мае 2019 года.

Ранее «Наполи» возглавлял Дженнаро Гаттузо. 23 мая он покинул клуб, 25 мая тренер возглавил «Фиорентину».