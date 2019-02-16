Лучано Спаллетти: "Решение лишить капитанской повязки Икарди было принято в пользу "Интера"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти заявил, что решение лишить капитанской повязки нападающего Мауро Икарди было принято в пользу команды. Итальянский специалист добавил, что 25-летний аргентинец не принимает участия в матчах из-за травмы.

- Решение по Икарди было очень болезненным и трудным, но для меня главное - быть справедливым, - приводит слова Спаллетти Football Italia. - Это решение направлено не против Икарди, а в пользу "Интера". Мы обсуждали с ним этот вопрос вчера.

У Икарди есть проблемы со здоровьем, как и говорится в официальном заявлении клуба. Сейчас он лечится, поэтому не в состоянии играть.

Напомним, Икарди не попал в заявку на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида" (1:0). Сообщалось, что он был лишен капитанской повязки из-за того, что не прокомментировал критические заявления своей жены и агента Ванды Нары в адрес руководства "нерадзурри".

В текущем сезоне Икарди провел 28 матчей за "Интер", забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

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