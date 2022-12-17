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Сегодня, 19:50

Спаллетти: «Распадори дает нам больше решений на поле»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал игру нападающего Джакомо Распадори, который выступает за неаполитанский клуб на правах аренды из «Сассуоло».

«Распадори помогает нам во многих отношениях. Он придает глубины нашей игре. Это важное качество. Он игрок, который дает нам больше решений на поле. Мы можем использовать его на двух или трех позициях», — приводит слова Спаллетти Sky Sport.

В текущем сезоне 22-летний нападающий сыграл за «Наполи» 17 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Неаполитанцы арендовали Распадори у «Сассуоло» в августе 2022 года за 5 миллионов евро до конца сезона-2022/23 с обязательным правом выкупа за 25 миллионов евро следующим летом. Сумма трансфера в будущем может вырасти до 30 миллионов евро с учетом потенциальных бонусных выплат.

Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
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Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
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Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

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20%

1.72
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
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 - : -
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Торино – Верона
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Рома – Болонья
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Лечче – Лацио
 - : -
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