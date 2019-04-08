Лучано Спаллетти – о нулевой ничьей с "Аталантой": "Просто забить гол – это еще не все"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти доволен ничейным результатом в матче 31-го тура чемпионата Италии против "Аталанты" (0:0), информирует Sky Sport Italia.

"Интер" занимает третье место в турнирной таблице серии А с 57 очками. "Аталанта" с 52 баллами располагается на пятой строчке.

– Обе команды проявили целеустремленность, и тем отраднее, что на поле царил фэйр-плей. Иногда мы немного хаотичны во владении мячом и не всегда принимаем логичные решения. Простота может казаться неприглядной, но именно она нужна для создания пространства. Я больше сосредоточен на игре, чем на результате. Я спокоен, если команда играет хорошо. Для меня просто забить гол – это еще не все. Сегодня команда играла хорошо, так что я доволен, – приводит слова Спаллетти Sky Sport Italia.

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