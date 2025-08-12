Футбол
12 августа, 15:39

Спаллетти — об уходе из сборной Италии: «Я сожалею, что обманул ожидания. Я беру на себя всю ответственность»

Павел Лопатко

Бывший главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал свою отставку. Он покинул пост в национальной команде в июне 2025 года.

«К сожалению, то, что произошло, никуда не делось и никогда не исчезнет. Я человек, который делает все, основываясь на чувствах, а не на интересах. В национальной команде я чувствовал себя как на седьмом небе от счастья. Я отдал ей все, что мог.

Я сожалею, что обманул ожидания. Я беру на себя всю ответственность. Я выбирал игроков, федерация поддерживала меня. Я сожалею о болельщиках. Я не способствовал росту национальной команды. Ничто не ускользает от меня, все поглощает меня. Итальянский футбол процветает, он не идет на спад.

Я бы снова выбрал тех игроков, которых выбрал. Иногда мне не везло, потому что у некоторых были периоды снижения физической или психологической готовности, но я считаю их качественными игроками», — цитирует 66-летнего специалиста Rai Sport.

Спаллетти возглавлял сборную с сентября 2023 года. Под его руководством команда одержала 12 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
