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Спаллетти — о сборной Италии: «У нас нет Баджо, Дель Пьеро или Тотти»

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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мнением о составе национальной команды в преддверии матча 2-го тура Лиги наций с Израилем.

«В нашей сборной сейчас нет таких футболистов с выдающимися навыками, как Роберто Баджо, Алессандро Дель Пьеро или Франческо Тотти. Однако у нас есть много игроков, которые обладают разными умениями и способностью адаптироваться. Они готовы жертвовать собой ради общего дела и действовать сплоченно, как единое целое. Мы это увидели в прошедшем матче с Францией», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

6 сентября итальянцы одержали волевую победу над Францией (3:1) в матче 1-го тура Лиги наций.

Встреча между Израилем и Италией пройдет в понедельник, 9 сентября, в Будапеште.

Футбол
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
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