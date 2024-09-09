Спаллетти — о сборной Италии: «У нас нет Баджо, Дель Пьеро или Тотти»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мнением о составе национальной команды в преддверии матча 2-го тура Лиги наций с Израилем.

«В нашей сборной сейчас нет таких футболистов с выдающимися навыками, как Роберто Баджо, Алессандро Дель Пьеро или Франческо Тотти. Однако у нас есть много игроков, которые обладают разными умениями и способностью адаптироваться. Они готовы жертвовать собой ради общего дела и действовать сплоченно, как единое целое. Мы это увидели в прошедшем матче с Францией», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

6 сентября итальянцы одержали волевую победу над Францией (3:1) в матче 1-го тура Лиги наций.

Встреча между Израилем и Италией пройдет в понедельник, 9 сентября, в Будапеште.