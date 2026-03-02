Спаллетти о ничьей с «Ромой»: «Я живу ради четвертого места»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал ничью с «Ромой» (3:3) в 27-м туре Серии А.

«Я живу ради четвертого места, ради этой позиции. Нужно всегда быть уверенным в себе, не только в футболе, но и в жизни.

Был момент, когда на нас обрушилось слишком много всего, и нам не везло. Моя команда продемонстрировала несколько важных вещей, и я вижу, что игра улучшается. Думаю, нас ждет отличный конец сезона.

Если посмотреть на гипотетические ситуации, которые были у команды в первом тайме, я недоволен [результатом]. Но когда покидаешь Лигу чемпионов так, как мы, обремененный усталостью, разочарованием и болью, потому что команда играла хорошо, вернуть ее в нужное русло после того, как «Рома» забила эти голы, — это сложная задача, но игроки верили в себя, и все закончилось именно так», — сказал Спаллетти на пресс-конференции.

«Рома» в 27 матчах набрала 51 очко и занимает четвертое место в таблице чемпионата Италии. У «Ювентуса» (47 очков после 27 встреч) шестое место.

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