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Лоренсо Инсинье: «Надеюсь дойти с «Наполи» до финала Лиги чемпионов и выиграть»

11:51

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье выразил надежду, что его команде удастся добиться победы в Лиге чемпионов. Неаполитанцы в групповом турнире сыграют с «Ливерпулем», «Генком» и «Зальцбургом».

— Я чувствую себя спокойно. Я всегда хотел остаться и никогда не думал об уходе из «Наполи», — цитирует Football Italia Инсинье. — Мы провели несколько нужных трансферов, у нас хороший состав, и мы заслуживаем завоевать трофей.

Мы хотим пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Надеюсь дойти до финала и выиграть его.

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