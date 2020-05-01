Лоренцо Пеллегрини: «Важно возобновить сезон во избежание экономических последствий для тысяч людей»

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини надеется доиграть чемпионат Италии.

— Мы можем только надеяться, что сезон возобновится в безопасных условиях, — написал Пеллегрини в Twitter. — Это важно не только по спортивным причинам, но и во избежание катастрофических экономических последствий для тысяч людей, которые работают в мире футбола.

Мы хотим вернуться на поле. Есть условия для безопасной тренировки в спортивных комплексах, и мы надеемся приступить к ним как можно скорее.

В сезоне-2019/20 на счету Пеллегрини 3 гола и 11 результативных передач в 24 матчах за «Рому». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 40 миллионов евро.