Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Лоренцо Пеллегрини: «Важно возобновить сезон во избежание экономических последствий для тысяч людей»

13:09
Теги:

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини надеется доиграть чемпионат Италии.

— Мы можем только надеяться, что сезон возобновится в безопасных условиях, — написал Пеллегрини в Twitter. — Это важно не только по спортивным причинам, но и во избежание катастрофических экономических последствий для тысяч людей, которые работают в мире футбола.

Мы хотим вернуться на поле. Есть условия для безопасной тренировки в спортивных комплексах, и мы надеемся приступить к ним как можно скорее.

В сезоне-2019/20 на счету Пеллегрини 3 гола и 11 результативных передач в 24 матчах за «Рому». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 40 миллионов евро.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир