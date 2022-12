Пеллегрини: «Моуринью изменил футбол»

Полузащитник и капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини рассказал, что думает о главном тренере команды Жозе Моуринью.

«Моуринью — тренер, переписавший историю футбола. Он изменил этот вид спорта, и сегодня его работа вселяет в нас дополнительные силы. Он делает всё, чтобы побеждать», — цитирует Пеллегрини Four Four Two.

«Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице серии А, набрав 27 очков в 15 турах.