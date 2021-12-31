Лоренцо Пеллегрини: «Моуринью — именно тот, кто нужен «Роме»
Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини высказался об игре под руководством главного тренера Жозе Моуринью.
«Что мне больше всего в нем нравится, так это то, что он заинтересован упорно работать и находить новые пути к победе. Я разделяю эти интересы. Моуринью именно тот, кто нужен нам всем в «Роме». Это идеальный выбор», — цитирует Пеллегрини пресс-служба клуба.
«Рома» в 19 турах серии А набрала 32 очка и расположиласб на 6-м месте турнирной таблицы.
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