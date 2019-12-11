Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Лоренцо Инсинье — об Анчелотти: «За эти два года я встретил особенного человека»

16:20
Теги:

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье попрощался с Карло Анчелотти, который покинул пост главного тренера клуба.

— Спасибо, мистер, для меня было честью работать с вами и вашей командой, — написал Инсинье в Instagram. — За эти два года я встретил особенного человека. Я желаю вам всего наилучшего!

Руководство «Наполи» уволило Анчелотти после победы в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов над «Генком» (4:0). В серии А клуб из Неаполя после длительной серии без побед с середины октября занимает 7-е место.

Кандидатом на пост главного тренера команды называется Дженнаро Гаттузо.

342/5000
Спасибо, мистер, для меня было честью работать с вами и вашими сотрудниками. В эти два года я встретил особенного человека. Я желаю вам всего наилучшего!

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир