Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье попрощался с Карло Анчелотти, который покинул пост главного тренера клуба.

— Спасибо, мистер, для меня было честью работать с вами и вашей командой, — написал Инсинье в Instagram. — За эти два года я встретил особенного человека. Я желаю вам всего наилучшего!

Руководство «Наполи» уволило Анчелотти после победы в 6-м туре группового турнира Лиги чемпионов над «Генком» (4:0). В серии А клуб из Неаполя после длительной серии без побед с середины октября занимает 7-е место.

Кандидатом на пост главного тренера команды называется Дженнаро Гаттузо.