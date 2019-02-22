Лоренцо Инсинье: "Наполи" хочет выиграть Лигу Европы"

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье заявил, что его команда хочет выиграть Лигу Европы. В четверг неаполитанцы обыграли "Цюрих" в ответном матче 1/16 финала (2:0) и прошли в следующую стадию. Общий счет противостояния составил 5:1.

- Мы играли с должным настроем, - приводит слова Инсинье Football Italia. - Анчелотти сказал нам, что не нужно терять концентрацию. Мы выполнили его установку и рассчитываем продолжить этот европейский забег. У нас отличные игроки и мы верим в свой потенциал.

Теперь у нас есть шанс выиграть большой европейский трофей. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы пройти весь путь.

В текущем сезоне Инсинье провел 31 матч за "Наполи", забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

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