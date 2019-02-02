Лоренцо Инсинье: "Надеюсь, что Хамшик останется в "Наполи"

Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье выразил надежду на то, что Марек Хамшик останется в команде.

- Хамшик - чемпион на поле и вне его, - цитирует игрока Football Italia. - Марек - настоящий символ этой команды. Он здесь уже 12 лет, и его любят фанаты. Неважно, куда он отправится, в Китай или в другую страну - это его решение. Я надеюсь, что Хамшик останется с нами на долгие годы, но он вправе выбирать то, что для него будет лучше.

Марек Хамшик играет за "Наполи" с 2007 года. Недавно в СМИ появилась информация, согласно которой, футболист хочет переехать в Китай.