Лоренцо Инсинье: «Каждый раз, когда мы играем с «Ливерпулем», мы отлично выступаем»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье прокомментировал матчи своей команды против «Ливерпуля». Напомним, что итальянская и английская команды встречались в двух последних розыгрышах группового турнира Лиги чемпионов.

— Каждый раз, когда мы встречаемся с «Ливерпулем», мы отлично выступаем, — приводит Football Italia слова Инсинье. — Против них мы показываем выдающиеся выступления. Мы превращаемся в команду, которая их пугает. В двух матчах этого сезона мы взяли четыре очка, мы очень удовлетворены этим.

Обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Соперником «Наполи» в 1/8 финала будет «Барселона». «Ливерпуль» сыграет против «Атлетико».