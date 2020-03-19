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Лоренцо Инсинье: «Давайте все будем болеть за одну команду — команду врачей, медсестер и всех граждан Италии»

19 марта 2020, 23:55
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Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о пандемии коронавируса.

На данный момент в Италии коронавирусом заболело 33 190 человек, 3405 человек погибло. Это уже больше, чем погибших в Китае.

— Пока мы ждем, чтобы еще раз обнять друг друга на трибунах, давайте все будем болеть за одну команду, — сказал Инсинье в видеосообщении в Twitter клуба. — За команду врачей, медсестер и всех граждан Италии. Мы одна команда!

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