Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье поделился мнением о пандемии коронавируса.

На данный момент в Италии коронавирусом заболело 33 190 человек, 3405 человек погибло. Это уже больше, чем погибших в Китае.

— Пока мы ждем, чтобы еще раз обнять друг друга на трибунах, давайте все будем болеть за одну команду, — сказал Инсинье в видеосообщении в Twitter клуба. — За команду врачей, медсестер и всех граждан Италии. Мы одна команда!