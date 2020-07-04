Лоренцо Инсинье: «Бунт против руководства «Наполи» был ошибкой»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье заявил, что бунт игроков против руководства клуба был ошибкой.

— Ожидания всегда высоки, приходится расплачиваться за каждую малейшую ошибку, — цитирует Corriere della Sera Инсинье. — Бунт против руководства был ошибкой, мы за это заплатили. К счастью, нам удалось оправиться. Мы сильно выросли при Гаттузо, хотя горечь от ощибки все еще остается. Гаттузо очень требователен и мотивирует нас каждую минуту. Под его руководством я действительно ощущаю себя частью команды.