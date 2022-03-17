Локателли сдал положительный тест на коронавирус

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли сдал положительный тест на коронавирус, информирует пресс-служба клуба. 24-летний футболист изолирован согласно правилам местных органов здравоохранения.

В текущем сезоне Локателли провел за туринский клуб 39 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач.

«Ювентус» занимает четвертое место в таблице чемпионата Италии. 20 марта команда дома сыграет с «Салернитаной».