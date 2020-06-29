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Лоик Реми подпишет контракт с «Беневенто»

29 июня 2020, 21:18
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Нападающий «Лилля» Лоик Реми вылетел в Италию для того, чтобы пройти медобследование и подписать контракт с «Беневенто», сообщает Sky Sports.

Контракт игрока с французским клубом завершается 30-го июня, а с итальянской командой форвард подпишет трехлетний договор.

«Беневенто», который текущий сезон проводит в серии В, вскоре квалифицируется в серию А, так как коллективу Филиппо Индзаги необходимо набрать одно очко в оставшихся матчах.

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