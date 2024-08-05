Лофтус-Чик рассказал о настрое на сезон серии А под руководством Фонсеки

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик поделился мнением о новом главном тренер команды Паулу Фонсеке.

«У нас новый тренер, мы верим в него, мы понимаем, чего он хочет и какие у него идеи», — цитирует Лофтус-Чика pianetamilan.it.

Новый сезон серии А стартует 17 августа. «Милан» в первом туре сыграет с «Торино».