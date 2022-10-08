«Ливерпуль» готов предложить Гомеса и деньги за Милинковича-Савича

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Об этом сообщает портал Calciomercato.it.

Английский клуб готов предложить за хавбека защитника Джозефа Гомеса и денежную выплату.

27-летний серб выступает за «Лацио» с августа 2015 года и провел клуб 305 матчей, забил 62 мяча и отдал 56 результативных передач.