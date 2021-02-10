Бывший главный тренер «Ювентуса» и сборной Италии Марчелло Липпи считает, что у «Интера» есть преимущество в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне. По словам специалиста, конкурентам может помешать участие в других турнирах.

«До конца чемпионата осталось много времени, и многое нужно учесть, — цитирует Sky Italia Липпи. — Начиная с количества турниров. Некоторые продолжают играть в Лиге чемпионов, другие в Кубке Италии. Есть те, кто участвует в Лиге Европы, и только одна команда, у которой только чемпионат, и они могут сосредоточиться на одной игре в неделю.

Это преимущество, которое нельзя недооценивать. Крупные соревнования дают вам энергию, но в конечном итоге меньшее количество турниров имеет значение".

После 21 матча в таблице серии A лидирует «Милан» с 49 очками. «Интер» отстает на 2 очка, «Ювентус» — на 7, но имея игру в запасе.