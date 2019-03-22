Лионель Скалони: "Ситуация с Икарди беспокоит сборную Аргентины"

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал ситуацию с нападающим "Интера" Мауро Икарди. Напомним, что из-за разногласий с руководством клуба аргентинец не попадал в заявку больше месяца и в последний раз выходил на поле 9 февраля. Также он был лишен капитанской повязки.

– Я говорил с Мауро перед тем, как огласить состав, и объяснил, почему не вызвал его, – приводит Football Italia слова Скалони. – То, что происходит с ним сейчас, напрямую касается сборной. До Кубка Америки мы будем наблюдать за развитием событий. Посмотрим, позвоним мы ему или нет. Разумеется, последние события, связанные с Икарди, добавит сборной проблем.

В этом сезоне Икарди провел 20 игр в чемпионате Италии и забил 9 мячей. Завтра, 17 марта, "Интер" сыграет с "Миланом" в серии А.

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