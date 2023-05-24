«Лион» готов заплатить 20 миллионов евро за вингера «Наполи» Лосано

Полузащитник «Наполи» Ирвинг Лосано может продолжить карьеру в «Лионе», утверждает Il Mattino.

По информации источника, 27-летний мексиканец покинет «Наполи» в летнее трансферное окно. Его контракт с командой рассчитан до лета 2024 года. «Лион» готов предложить за Лосано около 20 миллионов евро.

Лосано выступает за неаполитанцев с 2019 года. В текущем сезоне вингер провел 41 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.