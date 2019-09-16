Лидеры 12 фанатских группировок «Ювентуса» арестованы. Их обвиняют в создании преступной группировки

Лидеры 12 фанатских группировок «Ювентуса» арестованы итальянской полицией, сообщает Tuttosport.

Их обвиняют в создании преступной группы, которую обвиняют в вымогательстве при отягчающих обстоятельствах, отмывании денег и насилии.

С соответствующим заявлением в полицию более года назад обратились представители «Ювентуса». В конце сезона-2017/18 клуб пытался отменить некоторые привилегии для организованных групп фанатов, что вызвало недовольство с их стороны, в результате чего они добились возвращения привилегий.

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