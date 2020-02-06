Летом «Интер» собирается подписать защитника «ПСЖ» Кюрзава

«Интер» собирается подписать защитника «ПСЖ» Левена Кюрзава в летнее трансферное окно, сообщает Tuttosport. 27-летний француз не смог покинуть парижскую команду в зимний трансферный период, и теперь вынужден ждать конца июня 2020 года, когда истечет его контракт. Футболист недоволен своим положением в команде и игровым временем, поэтому желает уйти.

В сезоне-2019/20 Кюрзава принял участие в 18 матчах в составе «ПСЖ», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. В январе сообщалось, что в услугах 27-летнего защитника заинтересован «Ювентус».