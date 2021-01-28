«Леша». Twitter «Аталанты» посвятил пост Миранчуку

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился победным голом в матче с «Лацио» (4:2) в 1/4 финала Кубка Италии.

Российский футболист забил после передачи Луиса Муриэля спустя четыре минуты после удаления защитника Хосе Паломино. Колумбиец нашел партнера пасом на линии штрафной, Миранчук сблизился с Пепе Рейной и переиграл его.

Сразу после гола россиянина заменили. Этот гол стал для Миранчука вторым в Кубке Италии.

После игры Twitter «Аталанты» посвятил полузащитнику отдельный пост.

«Леша», — гласит подпись в посте на русском.