Леонардо: "Милан" не думает об увольнении Гаттузо"

Директор "Милана" Леонардо после поражения от "Сампдории" (0:1) в 29-м туре чемпионата Италии заявил, что главный тренер команды Дженнаро Гаттузо не будет уволен.

- Нам нужно быть зрелыми и справиться с этим, преодолеть трудности и достичь нашей цели - пробиться в Лигу чемпионов, - цитирует функционера Football Italia. - "Лацио" и "Рома" тоже борются за это, но мы на четвертом месте и должны остаться в четверке. У Гаттузо контракт с "Миланом". Мы никогда не ставили его под сомнение. Мы всегда четко говорили об этом. Его будущее - не приоритетный вопрос. Я очень удивился, когда журналист спросил меня об этом. Мы никогда не думали о том, чтобы заменить его.

Единственный мяч на первой минуте после ошибки Джанлуиджи Доннаруммы забил Грегуар Дефрель.

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