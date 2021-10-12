Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи в своем Instagram спустя три месяца высказался о победе национальной команды на Евро-2020 против Англии.

«Чувство принадлежности, чувство группы, чувство дружбы. Три месяца назад эти ценности привели нас на вершину. При каждоей встрече желание обнять товарищей по команде переполнялось. Спустя три месяца, после нескольких матчей и пережитых эмоций... Скажу лишь одно: я все еще наслаждаюсь этим. Чемпионы Европы, братья навсегда», — написал Бонуччи.

Напомним, в финальном матче Евро-2020 сборная Италии играла с командой Англии. В основное и дополнительное время команды не выявили победителя (1:1), а в серии пенальти победу одержали итальянцы.