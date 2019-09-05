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Леонардо Бонуччи: «Расизм — чума, которую нужно искоренить»

12:59

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал инцидент с расистскими оскорблениями форварда «Интера» Ромелу Лукаку. Во время игры миланцев с «Кальяри» фанаты соперника изображали обезьяньи выкрики.

— Не думаю, что такое происходит только в Италии, — цитирует Goal Бонуччи. — Мы видели такие эпизоды в других европейских лигах. Думаю, будет неправильно указывать на кого-то пальцем, но расизм — это чума, которую нужно искоренить.

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