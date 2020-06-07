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Леонардо Бонуччи: «Переход в «Милан» не был бесполезным, я стал лучше как человек»

12:38
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о своем переходе в «Милан» летом 2017 года. Итальянец вернулся в «Юве» год спустя.

— Сезон перед переходом был тяжелым, как лично, так и профессионально, — приводит La Gazzetta dello Sport слова Бонуччи. — Имелись некоторые разногласия, а после поражения в Лиге чемпионов я принял плохое решение. Впрочем, надо отметить, что оно повлияло на мою карьеру, я стал лучше как человек. Время, которое я провел в «Милане», помогло мне заняться самоанализом и понять, что мое призвание — выступать за «Ювентус», который мне как семья. В «Милане» я встретил много хороших людей, прежде всего, Дженнаро Гаттузо. Год в «Милане» был трудным, но это не значит, что он был бесполезным. В конце концов, я был очень рад вернуться домой.

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