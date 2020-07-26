Легендарный вратарь-путешественник Пфанненштиль может стать скаутом «Интера»

Бывший немецкий вратарь Лутц Пфанненштиль может войти в штаб «Интера». Как сообщает Kicker, 47-летнему специалисту предожили должность главы скаутского отдела.

Пфанненштиль занимал аналогичную должность в «Фортуне» из Дюссельдорфа с декабря 2018 по май 2020 года, а до этого работал в «Хоффенхайме».

В бытность футболистом Пфанненштиль прославился своими частыми переходами. Он является единственным профессиональным игроком, выступавшим во всех шести конфедерациях ФИФА, сменил более 20 клубов, среди которых были представители чемпионатов Сингапура, ЮАР, Новой Зеландии, Канады, Намибии и ряда других стран.