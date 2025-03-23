Легендарный итальянский футболист Ривера включил Льва Яшина в сборную своей мечты

81-летний Джанни Ривера, символ «Милана» и легенда всего итальянского футбола, составил для еженедельника Sportweek сборную своей мечты.

Обладатель «Золотого мяча» — 1969, чемпион Европы-1968 и вице-чемпион мира-1970 отвел место в воротах своей воображаемой команды российскому голкиперу Льву Яшину.

«Среди соотечественников мне пришлось бы выбирать между Дзоффом и Альбертози, а среди иностранцев назову Яшина. Это единственный в истории вратарь, который взял «Золотой мяч». И сделал это именно в тот год, когда меня назвали вторым в опросе France Football. Лишить меня еще одного Золотого мяча мог только великий голкипер, так что мой выбор вполне логичен», — сказал Ривера еженедельнику Sportweek.

Полностью состав Dream Team Риверы выглядит так: Яшин — Факкетти, Барези, Чезаре Мальдини, Радиче — Кройф, Беккенбауэр, Марадона- Каузио, Альтафини, Пеле.