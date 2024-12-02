«Ювентус» сыграл вничью с «Лечче», пропустив на 90+3-й минуте

«Ювентус» в матче 14-го тура чемпионата Италии на выезде сыграл вничью с «Лечче» со счетом 1:1.

На гол Андреа Камбьясо хозяева ответили точным ударом Анте Ребича на 90+3-й минуте.

После этого матча «Ювентус» с 26 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Лечче» с 13 очками — на 16-й строчке.