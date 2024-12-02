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«Ювентус» сыграл вничью с «Лечче», пропустив на 90+3-й минуте

Сергей Разин
корреспондент
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1 декабря. «Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» (1:1).
Фото AFP

«Ювентус» в матче 14-го тура чемпионата Италии на выезде сыграл вничью с «Лечче» со счетом 1:1.

На гол Андреа Камбьясо хозяева ответили точным ударом Анте Ребича на 90+3-й минуте.

После этого матча «Ювентус» с 26 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Лечче» с 13 очками — на 16-й строчке.

Италия. Серия А. 14-й тур
01 дек, 22:45. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
1:1
Ювентус

ФК Лечче
ФК Ювентус
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